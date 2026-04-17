松竹は17日、東京・歌舞伎座で7月2日に初日を迎える「七月大歌舞伎」のラインアップを発表した。夜の部、新歌舞伎十八番の「春興鏡獅子（しゅんきょうかがみじし）」は、市川團十郎が獅子の精、市川ぼたん、市川新之助が胡蝶の精をつとめる。今年1月の新橋演舞場で親子共演し話題になり、歌舞伎座での再演が決定した。1893年（明26）に9代目團十郎が「鏡獅子」を歌舞伎座で初演した際に胡蝶の精をつとめたのは、娘の2代目市川翠扇