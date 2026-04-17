【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#62【前回を読む】嫌がらせとしか思えないオーガスタ7番ホール 片岡尚之君がどう攻めるか注目しています米国・イスラエルによる対イラン戦争によりガソリンが高騰。キャンピングカーで全国を転戦する僕にとっても影響は大きいです。戦争前は1リットル130円台だったのが、急に180円台まで上がったときは電卓をたたきましたよ。僕は1回の給油で20リットル入れるので約1000円高。試