【経済ニュースの核心】赤沢経産相“ナフサ不安”の呆れた責任逃れ シンナー不足「目詰まり」「解消済み」に塗装業界は不信感世界知的所有権機関（WIPO）によると、2025年に中国が提出した国際特許出願件数は7万3718件と前年比5.3％増で世界最多だった。次いで米国5万2617件、日本4万7922件、韓国2万5016件、ドイツ1万6441件と続いた。人口14億人を抱える中国の科学者層は重層的だ。自前の宇宙ステーションやGPSを構築して久し