【トランプ2.0 現地リポート】トランプ大統領と「狂気」の指導者と…米国民やメディアの反応が明らかに変化ニューヨークの大型ライブハウス、ターミナル5で12日、異例のイベントが開かれた。「ユニオン・ナウ」と銘打ち、大小の労働組合の若いリーダーが、民主社会主義者バーニー・サンダース上院議員の呼びかけで一堂に会した。マムダニNY市長も応援に駆けつけた。アメリカでは今、新たな労働運動に脚光が当たり始めている。