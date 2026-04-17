木津温泉は、京都府北部の丹後半島に位置し、奈良時代の天平15年（743年）に僧・行基によって開かれたとされる京都府最古の温泉地です。伝説では、行基が白鷺が傷を癒しているのを見て発見した、あるいは天平の飢饉で皮膚病が流行した際に村人を救ったとも伝えられています。泉質は「単純温泉（アルカリ単純泉）」で、さらさらとしてなめらかな肌触りが特徴です。肌をしっとりと癒してくれることから「美肌の湯」として定評があり