【京都府】源泉掛け流しの宿、絶品カニ料理も。京都最古の名湯「木津温泉」の魅力とは？
木津温泉は、京都府北部の丹後半島に位置し、奈良時代の天平15年（743年）に僧・行基によって開かれたとされる京都府最古の温泉地です。伝説では、行基が白鷺が傷を癒しているのを見て発見した、あるいは天平の飢饉で皮膚病が流行した際に村人を救ったとも伝えられています。
泉質は「単純温泉（アルカリ単純泉）」で、さらさらとしてなめらかな肌触りが特徴です。肌をしっとりと癒してくれることから「美肌の湯」として定評があり、古くから皮膚病に対する効能でも知られてきました。
2026年現在の木津温泉は、のどかな田園風景の中をレトロな京都丹後鉄道が走る、非常にノスタルジックな雰囲気に包まれています。豊かな湯量を活かした源泉掛け流しの宿も点在し、都会を離れて静かに落ち着いた時間を過ごしたい旅行者に最適の場所です。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
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(文:All About ニュース編集部)
泉質は「単純温泉（アルカリ単純泉）」で、さらさらとしてなめらかな肌触りが特徴です。肌をしっとりと癒してくれることから「美肌の湯」として定評があり、古くから皮膚病に対する効能でも知られてきました。
「木津温泉」周辺には何がある？周辺には丹後ならではの自然豊かなスポットが数多くあります。車で約5分ほどの場所にある「夕日ヶ浦（浜詰海岸）」は、日本海に沈む鮮やかなピンク色の夕日が非常に美しく、幻想的な光景を楽しむことができます。歴史や文化に触れるなら、源義経の愛した静御前を祀る「静神社」がおすすめです。ここは静御前の生誕地と伝えられ、日本海を一望できる景勝地としても知られています。
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