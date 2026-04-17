応援コメントに目立つ「知ったばかりですが…」の声ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が17日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。金メダルの快挙から約2か月、2人からの突然の報告には、ファンが次々にコメント。2人がフィギュア界に残した影響があらわになった。2人は共同投稿で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズン