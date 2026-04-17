出で立ちがもう特撮っぽいJR東日本の公式Xが2026年4月14日に投稿した、設備のスマートメンテナンスに関する画像が話題となっています。【あ、アニメで見やつ！】これが、横の並びする西と東のロボットです（画像）投稿内容は、鉄道電気分野の「設備のスマートメンテナンス」や「工事業務の機械化・DX」を、JR西日本と相互に連携して課題解決を進めてきたというもので、「約1年間の取り組みにより、『電気設備のスマートメンテ