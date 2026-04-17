大学進学を希望する子どもを応援したい一方で、生活保護世帯では進学費用や制度面に不安を感じる保護者も多いでしょう。特に「世帯分離をした方が有利なのか」という疑問はよく聞かれます。本記事では、生活保護と大学進学の関係、世帯分離の考え方、事前に準備しておくべきポイントについて分かりやすく解説します。 生活保護世帯でも大学進学は可能？ 制度の基本を理解する 生活保護を受給している世帯でも、子どもの