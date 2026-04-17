新高3の息子が大学に行きたいと言い出しました。生活保護世帯ですが、今のうちに世帯分離の準備をすべき？

生活保護世帯でも大学進学は可能？ 制度の基本を理解する

生活保護を受給している世帯でも、子どもの大学進学は原則として可能です。ただし、進学にかかる費用は生活保護費で直接賄われるわけではなく、奨学金や学費減免制度の活用が前提となります。

特に日本学生支援機構（JASSO）の給付型奨学金や、大学独自の授業料減免制度は重要な支援策です。また、進学後に子どもが世帯に残るかどうかで保護費の扱いが変わるため、事前に制度を正しく理解しておくことが大切です。ケースワーカーへの早めの相談も重要なステップといえるでしょう。



世帯分離は本当に必要？ メリットと注意点を整理する

大学進学を機に世帯分離を検討する家庭は少なくありません。世帯分離とは、同じ住所に住んでいても生計を別とみなす手続きで、子どもが生活保護の対象から外れることを意味します。これにより、子どもはアルバイト収入や奨学金を自由に使える一方、親の保護費は減額される可能性があります。

株式会社Wizleapが行ったアンケートによると、親子間で世帯分離をした人のなかで、世帯分離をした結果「家計管理がしやすくなった」（25.0％）と回答した人がもっとも多いという結果もあります。

ただし、世帯分離は必ずしも有利とは限らず、自治体の判断や生活状況によって扱いが異なる点に注意が必要です。安易に進めるのではなく、制度の影響を総合的に確認することが重要です。



今のうちに準備しておくべきこととは

進学に向けては、早めの情報収集と準備が欠かせません。まずは奨学金の申請時期や条件を確認し、必要書類をそろえておきましょう。また、進学後の生活費をどう賄うかについても具体的にシミュレーションしておくことが重要です。

さらに、ケースワーカーや学校の進路指導担当と連携し、制度面での不安を解消していくことも大切です。世帯分離を検討する場合も、焦らず段階的に準備を進めることで、子どもにとって最適な進路選択がしやすくなります。



大学進学後の生活設計も重要なポイント

大学進学はゴールではなく、その後の生活設計も非常に重要です。特に生活保護世帯の場合、進学後の住居や生活費、アルバイトとの両立など現実的な課題が多くあります。自宅から通学するのか、一人暮らしをするのかによっても必要な費用は大きく変わります。

また、奨学金は将来的に返済が必要なケースもあるため、無理のない範囲での利用が求められます。加えて、学業とのバランスを考えたアルバイト選びも重要です。進学前の段階で具体的な生活イメージを持っておくことで、入学後の負担を軽減し、安定した学生生活を送りやすくなるでしょう。



世帯分離は慎重に判断し、早めの相談と準備を

生活保護世帯でも大学進学は十分に可能であり、奨学金や減免制度の活用が鍵となります。

世帯分離は一つの選択肢ですが、必ずしも有利とは限らないため、制度の影響を理解したうえで慎重に判断することが重要です。進学を成功させるためには、早めの情報収集と関係機関への相談が不可欠です。子どもの希望を尊重しつつ、現実的な準備を進めていきましょう。



出典

株式会社Wizleap 【実際どうだった？】親子間の世帯分離についての体験談

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー