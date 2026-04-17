Snow Manの公式X（旧Twitter）アカウントは4月14日、投稿を更新。渡辺翔太さんがメンバーの中で1番「守ってあげたくなる」人を発表し、話題となっています。【画像】Snow Man・渡辺翔太の5つのQ&A「でたよ！翔太くん5歳！！」同アカウントは、新曲『SAVE YOUR HEART』にちなんだ質問をメンバーに実施。この投稿では、渡辺さんの回答を画像で公開しています。その中には『メンバーの中で一番「守ってあげたくなる」人は誰？』と