渡辺翔太、メンバーの中で1番「守ってあげたくなる」人を発表！ 「渡辺担は母性爆発してる」「最高すぎ」
Snow Manの公式X（旧Twitter）アカウントは4月14日、投稿を更新。渡辺翔太さんがメンバーの中で1番「守ってあげたくなる」人を発表し、話題となっています。
【画像】Snow Man・渡辺翔太の5つのQ&A
ファンからは「どこまで可愛いの〜！」「私が守りたーい！」「きっと渡辺担は母性爆発してる」「でたよ！翔太くん5歳！！」「ほっとけないと思わせる天才」「守ってあげたくなる理由が最高すぎてる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】Snow Man・渡辺翔太の5つのQ&A
「でたよ！翔太くん5歳！！」同アカウントは、新曲『SAVE YOUR HEART』にちなんだ質問をメンバーに実施。この投稿では、渡辺さんの回答を画像で公開しています。その中には『メンバーの中で一番「守ってあげたくなる」人は誰？』という質問が。気になる渡辺さんの答えは、まさかの「自分です」でした。その理由として「身の回りのことがほとんどできないから」と説明しています。
「なべふか同じようなこと言ってる」また、13日には深澤辰哉さんの回答を公開。『メンバーの中で一番「守ってあげたくなる」人は誰？』という質問には「深澤辰哉」と、渡辺さんと同様に自身を挙げました。ファンからは「なべふか同じようなこと言ってる」「悪友流石です」といった声が寄せられています。気になった人は、ほかのメンバーの回答もチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)