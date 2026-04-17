ＭＬＢ公式サイトは１５日（日本時間１６日）に発表した今年２回目の打者パワーランキングでドジャースの大谷翔平投手（３１）は開幕前に続いて１位だった。１４日（同１５日）までのデータを参考に同サイトの記者ら７人が投票した。「大谷はプレシーズンランキングでもトップに立っており、レギュラーシーズンが始まって数週間たった今もなおトップの座を維持している。大谷は最初の１７試合で打率２割５分４厘／出塁率４割２厘