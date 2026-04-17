日本の防衛力強化に、中国は「軍国主義の復活」と猛反発している。だが本当にそうなのか。海外メディアは海上自衛隊の護衛艦に搭載された“新兵器”に注目。台湾やシンガポール、フィリピンなど近隣国の専門家や指導者はむしろ「遅すぎたほどだ」と歓迎していると、報じている――。出典＝海上自衛隊ホームページイージス護衛艦「ちょうかい」 - 出典＝海上自衛隊ホームページ■海上自衛隊が獲得した「新兵器」3月最終週、日本は安