俳優の川口春奈（３１）が、映画「ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記」（１０月２日公開、山戸結希監督）に主演することが１６日、分かった。１３年ぶりの映画単独主演で、がんにむしばまれていく主人公を演じるため、撮影期間中に１０キロ減量。実話をもとにした感涙必至のラブストーリーを体現すべく、全身全霊を捧げた。原作は、遠藤和（のどか）さんが亡くなる１０日前までつづり、ベストセラーとなった手記。