フィギュアスケートの「りくりゅうペア」が引退を発表しました。 ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで、日本勢として史上初の金メダルを獲得した中京大学出身・三浦璃来選手と、愛知県東海市出身の木原龍一選手の「りくりゅうペア」がSNSを更新し、引退を発表しました。 りくりゅうペアは、今年のミラノ・コルティナオリンピックでショート5位からフリーで大逆転し