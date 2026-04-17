「塩浜立体」事業が進捗国土交通省 首都国道事務所が2026年4月15日未明、国道357号「東京湾岸道路」の立体部となる新たな橋桁の架設を終えました。【ここできるとスゴい！】これが国道357号「塩浜立体」です！（地図／写真）今回、橋桁が架設されたのは千葉県市川市の南行徳駅前通りと交わる「塩浜」交差点の国道357号東行き側です。14日23時から15日5時まで、交差点内を通行止めして工事が行われました。国道357号に新たな立