カンファレンスリーグ（ECL）・準々決勝セカンドレグの4試合が16日に行われ、準決勝に進む4チームが出揃った。鎌田大地が所属するクリスタル・パレス（イングランド）は、敵地でフィオレンティーナ（イタリア）と激突。ファーストレグは鎌田の2得点に絡む活躍もあり、クリスタル・パレスが3点のアドバンテージを得て敵地に乗り込むと、この試合でも17分にイスマイラ・サールのヘディングシュートで先制に成功。ホームの声援を