【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月17日21時からテレビ朝日で『ミュージックステーション』が放送される。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ano「愛晩餐」 CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」「Baby Don’t Cry」 乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」 HYDE「THE ABYSS」 羊文学「Dogs」 M!LK「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」 緑黄色社会「章」 ※アーティスト名五十音順 ■