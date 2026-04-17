M!LK、今夜放送の『Mステ』で「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」を披露！「Mステ限定のパフォーマンスをするかも」（佐野勇斗）

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4月17日21時からテレビ朝日で『ミュージックステーション』が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

ano「愛晩餐」

CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM」「Baby Don’t Cry」

乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

HYDE「THE ABYSS」

羊文学「Dogs」

M!LK「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」

緑黄色社会「章」

※アーティスト名五十音順

■M!LKが大ヒット中の2曲をパフォーマンス

M!LKは「爆裂愛してる」「好きすぎて滅！」の2曲をパフォーマンス。メジャー8thシングルにして初の両A面シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」を2月18日に発売したM!LK。

大ヒット中の2曲をパフォーマンスすることについて、「芯から明るい2曲を披露させていただくので、その時間日本で1番元気な人たちになれるように頑張ります」と山中柔太朗。吉田仁人は「かなり気合が入っています。楽しみにしていてください」、佐野勇斗も「Mステ限定のパフォーマンスをするかもしれないので、期待していてくださるとうれしいです」と期待を込めた。

また、曽野舜太は「『爆裂アゲアゲで滅！』って言いたくなるくらい、全力でパフォーマンスさせていただきます！ ぜひ楽しみにしていてください」、塩崎太智（「崎」は、龍先が正式表記）も「今のM!LKを存分に楽しんでもらえると思いますので、頑張ります」とコメントを寄せた。

■CHEMISTRYが5年ぶりのMステ出演！モナキの音楽番組初インタビュー映像も公開

デビュー25周年を迎えたCHEMISTRYが5年ぶりにMステ出演。2001年のデビューシングル「PIECES OF A DREAM」と安室奈美恵のカバー「Baby Don’t Cry」を披露する。

anoは自身が主演を務めるドラマの主題歌「愛晩餐」を、乃木坂46は5期生・池田瑛紗がセンターを務める「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」を披露。HYDEは最新シングル「THE ABYSS」をテレビ初披露する。

そして羊文学は柳楽優弥主演のNetflixシリーズ『九条の大罪』の主題歌「Dogs」をパフォーマンス。緑黄色社会は話題のドラマ主題歌「章」をテレビ初披露する。

また、純烈の弟分グループとして、4月8日に1stシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューしたモナキのインタビュー映像も紹介。TikTokを中心に人気を集めているモナキの音楽番組初インタビュー映像をお見逃しなく。

※メイン写真はM!LK

■番組情報

テレビ朝日『ミュージックステーション』

04/17（金）21:00～

出演：タモリ、鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

■【画像】出演アーティストのアーティスト写真

■【画像】番組MCのタモリ、鈴木新彩と番組キービジュアル

■関連リンク

『ミュージックステーション』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/music/