2人がインスタグラムで発表「皆様への感謝の気持ちは、これから先もずっと忘れません」ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が17日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。2人は共同投稿で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださった皆様、本