テレ東系のドラマ『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』（毎週金曜深0：52※17日は深1：07）の第3話が17日放送される。【場面写真】色っぽい！浴衣着で笑顔を見せる深川麻衣今作は「結婚」がテーマ。深川麻衣が人材会社の転職エージェントの進藤綾香、千賀健永は保険会社の営業勤務の小野隆を演じる。付き合って5年が経った恋人同士の2人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」に向かう旅ドラマに