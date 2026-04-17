深川麻衣“綾香”、黒部・宇奈月温泉で安らぐ 17日放送『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』第3話【あらすじ】
テレ東系のドラマ『週末旅の極意3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜』（毎週金曜 深0：52※17日は深1：07）の第3話が17日放送される。
【場面写真】色っぽい！浴衣着で笑顔を見せる深川麻衣
今作は「結婚」がテーマ。深川麻衣が人材会社の転職エージェントの進藤綾香、千賀健永は保険会社の営業勤務の小野隆を演じる。付き合って5年が経った恋人同士の2人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」に向かう旅ドラマになっている。
第3話では、綾香に対する思いを打ち明けた隆。将来について「週末旅」をしながらゆっくりと結論を出すことにしたものの、日常に戻った2人は、どこかモヤモヤした気持ちで過ごしていた。そんな綾香と隆が今回の週末旅で向かったのは、黒部渓谷の絶景が眼前に広がる「黒部・宇奈月温泉 やまのは」。
部屋から広がる景観に癒され、温泉へと向かった2人が偶然出会ったのは、綾香の同僚・白石（小野真弓）と、その旦那（藤代太一）だった。4人で一緒に夕食を食べることになり、楽しく歓談していると、白石の口から思いもよらぬ言葉が出る。
【場面写真】色っぽい！浴衣着で笑顔を見せる深川麻衣
今作は「結婚」がテーマ。深川麻衣が人材会社の転職エージェントの進藤綾香、千賀健永は保険会社の営業勤務の小野隆を演じる。付き合って5年が経った恋人同士の2人が、「結婚」という人生の旅の答えを探す「週末旅」に向かう旅ドラマになっている。
部屋から広がる景観に癒され、温泉へと向かった2人が偶然出会ったのは、綾香の同僚・白石（小野真弓）と、その旦那（藤代太一）だった。4人で一緒に夕食を食べることになり、楽しく歓談していると、白石の口から思いもよらぬ言葉が出る。