明治から令和まで、劇界を動かしてきた十大名家の興亡史をひもとく注目の新刊、『増補新版歌舞伎 家と血と藝』。旧版刊行から13年、歌舞伎ファン必携の名著が最新の動向まで盛り込んで完全リニューアル！（おどろきの200ページ増！）当代の役者たちが背負っている歴史がすべてわかる、ありそうでなかった決定版。（本記事は、中川右介『増補新版歌舞伎家と血と藝』の一部を抜粋・編集しています）家の継承と劇界の権力闘争