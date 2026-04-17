「宇宙一カワイイアイドルレスラー」を掲げ、女子プロレス団体「スターダム」のトップに君臨した中野たむ。昨年4月の横浜アリーナ大会での上谷沙弥との「敗者引退マッチ」に敗れ、リングはもちろん、一切の表舞台から姿を消した。この四月に彼女の足跡を振り返るイベント「Tam Nakano Archive -Eternal Dream-」が開催されるなど、今なお女子プロレス界に大きな影響を与え続けるレスラー中野たむを振り返る。文・写真：原悦生（写