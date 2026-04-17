高温に関する早期天候情報 気象庁が発表 気象庁は16日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。 4月22日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があります。 関東甲信は24日頃から、 東海、近畿、北陸、中国、四国、九州北部、九州南部、奄美地方では22日頃から高温に注意が必要です。 関東甲信地方は？（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県