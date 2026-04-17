高温に関する早期天候情報 気象庁が発表

気象庁は16日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

4月22日頃から、「この時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温」となる可能性があります。

関東甲信は24日頃から、

東海、近畿、北陸、中国、四国、九州北部、九州南部、奄美地方では22日頃から高温に注意が必要です。

関東甲信地方は？（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、長野県）

４月２４日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

関東甲信地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、２４日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

北陸地方は？（新潟、富山、石川、福井）

４月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、２２日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

東海地方は？（愛知、岐阜、三重、静岡）

４月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、２１日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

近畿地方は？（大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀）

４月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、２２日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

中国地方は？（広島、岡山、島根、鳥取）

４月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

四国地方は？（香川、高知、徳島、愛媛）

４月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、２２日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

九州北部地方（山口県を含む）は？（山口、福岡、長崎、佐賀、大分、熊本）

４月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、かなり高い日が多い見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

九州南部・奄美地方は？（鹿児島、宮崎）

４月２２日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．７℃以上

九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、２２日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

北海道、東北地方、沖縄地方に平均気温が「かなり高い」と見込まれる早期天候情報は発表されていませんが、２週間予報では、平年より「高い」日が多いと予想されています。

全国47都道府県の16日間天気予報と予想最高気温（下に画像で掲載）

北海道、東北地方

関東甲信地方

東海地方

近畿地方

中国、四国地方

九州北部地方（山口県を含む）、九州南部、沖縄

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