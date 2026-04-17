駒澤大学の“三冠世代”が今年3月に卒業。大八木弘明総監督や藤田敦史監督が熱い思いを語りました。3月23日、駒澤大学陸上競技部の卒部式が行われ、山川拓馬選手、佐藤圭汰選手、伊藤蒼唯選手ら大学陸上界を盛り上げた面々が出席。普段の練習着やユニホームとは違いスーツ姿で笑顔の卒業となりました。大八木弘明総監督“今の4年生は全てをやってきた”在校生にかけた言葉この学年は1年時に出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝