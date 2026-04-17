4月19日（日）に行われる第86回皐月賞（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。1枠1番カヴァレリッツォ馬体重：492前走馬体重：4824月16日（木）に栗東で計量吉岡辰弥・栗東1枠2番サウンドムーブ馬体重：452前走馬体重：4544月15日（水）に栗東で計量斉藤崇史・栗東2枠3番サノノグレーター馬体重：460前走馬体重：4564月16日（木）に美浦で計量尾形和幸・美浦2枠4番ロブチェン馬体重：524前走馬体重：5184月15日（水