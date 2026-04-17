【皐月賞】ロブチェンは524kg…出走馬の調教後の馬体重
4月19日（日）に行われる第86回皐月賞（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。
1枠1番
カヴァレリッツォ
馬体重：492
前走馬体重：482
4月16日（木）に栗東で計量
吉岡辰弥・栗東
1枠2番
サウンドムーブ
馬体重：452
前走馬体重：454
4月15日（水）に栗東で計量
斉藤崇史・栗東
2枠3番
サノノグレーター
馬体重：460
前走馬体重：456
4月16日（木）に美浦で計量
尾形和幸・美浦
2枠4番
ロブチェン
馬体重：524
前走馬体重：518
4月15日（水）に栗東で計量
杉山晴紀・栗東
3枠5番
アスクエジンバラ
馬体重：470
前走馬体重：458
4月15日（水）に栗東で計量
福永祐一・栗東
3枠6番
フォルテアンジェロ
馬体重：453
前走馬体重：450
4月16日（木）に美浦で計量
上原佑紀・美浦
4枠7番
ロードフィレール
馬体重：518
前走馬体重：524
4月16日（木）に栗東で計量
吉岡辰弥・栗東
4枠8番
マテンロウゲイル
馬体重：498
前走馬体重：502
4月15日（水）に栗東で計量
野中賢二・栗東
5枠9番
ライヒスアドラー
馬体重：520
前走馬体重：512
4月16日（木）に美浦で計量
上原佑紀・美浦
5枠10番
ラージアンサンブル
馬体重：470
前走馬体重：472
4月15日（水）に美浦で計量
武井亮・美浦
6枠11番
パントルナイーフ
馬体重：510
前走馬体重：512
4月15日（水）に美浦で計量
木村哲也・美浦
6枠12番
グリーンエナジー
馬体重：494
前走馬体重：490
4月16日（木）に美浦で計量
上原佑紀・美浦
7枠13番
アクロフェイズ
馬体重：476
前走馬体重：476
4月15日（水）に栗東で計量
奥村豊・栗東
7枠14番
ゾロアストロ
馬体重：470
前走馬体重：468
4月15日（水）に美浦で計量
宮田敬介・美浦
7枠15番
リアライズシリウス
馬体重：530
前走馬体重：530
4月16日（木）に美浦で計量
手塚貴久・美浦
8枠16番
アルトラムス
馬体重：472
前走馬体重：474
4月15日（水）に栗東で計量
野中賢二・栗東
8枠17番
アドマイヤクワッズ
馬体重：482
前走馬体重：480
4月16日（木）に栗東で計量
友道康夫・栗東
8枠18番
バステール
馬体重：456
前走馬体重：456
4月15日（水）に栗東で計量
斉藤崇史・栗東