4月16日、大井競馬場で行われた11R・ブリリアントカップ（S3・4歳上・ダ1800m）は、和田譲治騎乗の6番人気、リベイクフルシティ（せん6・大井・宗形竹見）が快勝した。4馬身差の2着に1番人気のサントノーレ（牡5・大井・荒山勝徳）、3着にナンセイホワイト（牡6・大井・米田英世）が入った。勝ちタイムは1:52.6（不良）。2番人気で石川倭騎乗、ディープリボーン（牡6・大井・真島大輔）は、9着敗退。1着リベイクフルシティ和