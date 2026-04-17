川崎競馬組合は、元騎手の佐々木竹見氏が、4月17日に開催される天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」に招待されたと発表した。佐々木氏は「このたび園遊会にご招待いただき、大変うれしく思っております。ご招待いただけたのは、私一人の力ではなく、競馬関係者の皆様の支えがあってのものです。支えていただいた方々に対して、本当に感謝しています」とコメントし、「当日このような素晴らしい会に伺えることを楽しみにしてお