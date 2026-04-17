開幕から約半月が経過した今年のプロ野球。昨年は多くのルーキーが活躍を見せたが、今年も戦力として機能している新人が目立つ。彼らの活躍は予想通りだったのか、それとも見立てを上回るものだったのか。スカウトの声をもとに、その実像を探ってみたい（成績は4月12日終了時点）。【西尾典文/野球ライター】【写真】甲子園の怪物既にローテーションの一角まず投手で際立った働きを見せているのが竹丸和幸（鷺宮製作所→巨人1
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