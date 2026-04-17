韓国の人気チアリーダー、キム・ナヨンが大胆なプライベートSHOTを公開して話題だ。【写真】キム・ナヨン、開放的な寝そべり水着SHOTキム・ナヨンは最近、インスタグラムで「溜まっていた写真を取り出してみる♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、青空のもと街中やビーチでヘルシーな魅力を発散するキム・ナヨンが写っている。街中では白のスポーツブラに黒のショートレギンスを合わせたラ