◇パ・リーグ日本ハム3―5ロッテ（2026年4月16日ZOZOマリン）再び快投とはならなかった。先発した日本ハムの細野が5回5安打3失点で降板。前回対戦した先月31日にノーヒットノーランを達成した相手との再戦だったが、左腕は「点を取ってもらった次の回に、点を取られたのが全てかなと思います」と悔やんだ。守備では今季ワーストの1試合5失策。12球団ワーストの17失策となり、新庄監督は「今日もいっぱいしましたね、エラ