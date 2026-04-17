高橋文哉が主演する実写映画『ブルーロック』より、そしてこの度、チームZの前に立ちはだかる伍号棟の絶対王者“チームV”のキャストが解禁。天賦の才に恵まれた天才ストライカー、凪誠士郎をK（＆TEAM）、御影玲王を綱啓永、剣城斬鉄を樋口幸平が演じる。【動画】潔世一（高橋文哉）率いるチームZの宿敵・チームVキャストが解禁！最新映像累計発行部数5000万部を突破する同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介