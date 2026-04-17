◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１６日・甲子園）黄色く染まる甲子園に、ボビー・ダルベック内野手（３０）が快音を響かせた。打球が虎ファンの悲鳴の中、左翼席へ吸い込まれたが、顔色は変わらない。ベンチで仲間から祝福を受け、ようやく少しほほ笑んだ。初回１死一、二塁、ルーカスのスライダーを仕留めた。先制の３号３ランは３月２９日以来、出場１２試合ぶりの一発で、チーム１１試合ぶりとなる初回得点。「チャン