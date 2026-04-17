広島・栗林良吏投手（29）が16日、登録を外れた。15日の中日戦では、6回1/32失点と好投。ここまで3試合に先発して2勝0敗、防御率1・16と結果を残していた。この日はマツダスタジアムで練習に参加。キャッチボールやランニングなどで汗を流した。藤井ヘッドコーチは「コンディションが悪いわけではない。どこか痛いとかでもない。初めて先発するので、疲労とかも考えながらという感じ」と説明。間隔を空け、再登録が可能な2