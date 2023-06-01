香取慎吾とキャイ〜ンのウド鈴木が、オーラルケアブランド「HaRENO（ハレノ）」のCMで共演し、歯ブラシの形をヘアスタイルにした謎のパンクロッカー姿を17日、公開した。24日から全国で順次オンエアされる。CMは、歯ブラシ型ヘアスタイルの2人が会話するスタイル。常識を疑い、奇跡の歯ブラシに傾倒した香取が、自分のヘアスタイルを通して奇跡の歯ブラシの素晴らしさを友人のパンクロッカーであるウドに伝えるストーリーとなって