香取慎吾とキャイ〜ンのウド鈴木が、オーラルケアブランド「HaRENO（ハレノ）」のCMで共演し、歯ブラシの形をヘアスタイルにした謎のパンクロッカー姿を17日、公開した。24日から全国で順次オンエアされる。

CMは、歯ブラシ型ヘアスタイルの2人が会話するスタイル。常識を疑い、奇跡の歯ブラシに傾倒した香取が、自分のヘアスタイルを通して奇跡の歯ブラシの素晴らしさを友人のパンクロッカーであるウドに伝えるストーリーとなっている。

古くから親交が深い2人だが、本格的なCMでの掛け合いは今回が初めて。香取は「すごくうれしかったです！ 楽しみに今日を迎えたのに、始まってみたら（ウドが）『ドッキリですか？』って言い始めて」とし、「怪しい怪しいって言うから、ずっと耳元で『奇跡のドッキリ』って言ってた」と、いたずらな撮影エピソードを語った。

ウドは、歯ブラシ型の髪形について「この髪形がこんなにピタッとキマるなんて、やっぱ王子はすごいですよ！ 王子がするとかっこいい」と激賞。香取は「奇跡の歯ブラシファンとしては、奇跡の歯ブラシになれるなんてうれしい」。また「奇跡の歯ブラシを知ってもらうためにはこれ以上ないCMができたと思います。ぜひこの奇跡を感じてほしい、使ってみてほしいです」とメッセージしている。