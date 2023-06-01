[4.16 ACLE準々決勝](ジッダ)※25:15開始主審:オマル・モハメド・アルアリ副審:モハメド・アルハマディ、アンドレイ・ツァペンコ<出場メンバー>[アルサッド]先発GK 22 メシャール・バルシャムDF 2 ペドロ・ミゲルDF 6 パウロ・オタヴィオDF 16 ブアレム・フーヒDF 29 ロマン・サイスMF 4 モハメド・カマラMF 80 アグスティン・ソリアFW 7 アクラム・アフィフFW 9 ロベルト・フィルミーノFW 19 ラファ・ムジカFW 33 クラウジ