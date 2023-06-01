[4.16 ACLE準々決勝](ジッダ)

※25:15開始

主審:オマル・モハメド・アルアリ

副審:モハメド・アルハマディ、アンドレイ・ツァペンコ

<出場メンバー>

[アルサッド]

先発

GK 22 メシャール・バルシャム

DF 2 ペドロ・ミゲル

DF 6 パウロ・オタヴィオ

DF 16 ブアレム・フーヒ

DF 29 ロマン・サイス

MF 4 モハメド・カマラ

MF 80 アグスティン・ソリア

FW 7 アクラム・アフィフ

FW 9 ロベルト・フィルミーノ

FW 19 ラファ・ムジカ

FW 33 クラウジーニョ

控え

GK 1 サード・アルシーブ

GK 31 ユーセフ・アブドゥラー

DF 3 ユネス・エルハナシュ

DF 37 アフメド・スハイル

DF 5 タレク・サルマン

DF 66 アブドゥルラフマン・アルアミーン

FW 10 ハサン・アルハイドス

FW 13 アブドゥラー・アルヤジディ

FW 21 ジオヴァニ

FW 23 ハシム・アリ

FW 24 ジャバイロ・ディルロスン

FW 8 アリ・アサド

監督

ロベルト・マンチーニ

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 24 酒井高徳

DF 41 永戸勝也

MF 5 郷家友太

MF 6 扇原貴宏

MF 7 井手口陽介

FW 10 大迫勇也

FW 11 武藤嘉紀

FW 13 佐々木大樹

控え

GK 71 権田修一

DF 16 カエターノ

DF 2 飯野七聖

DF 23 広瀬陸斗

DF 80 ンドカ・ボニフェイス

MF 19 満田誠

MF 25 鍬先祐弥

MF 44 日高光揮

MF 52 濱崎健斗

MF 88 乾貴士

FW 26 ジェアン・パトリッキ

FW 40 内野航太郎

監督

ミヒャエル・スキッベ