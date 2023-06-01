アルサッドvs神戸 スタメン発表
[4.16 ACLE準々決勝](ジッダ)
※25:15開始
主審:オマル・モハメド・アルアリ
副審:モハメド・アルハマディ、アンドレイ・ツァペンコ
<出場メンバー>
[アルサッド]
先発
GK 22 メシャール・バルシャム
DF 2 ペドロ・ミゲル
DF 6 パウロ・オタヴィオ
DF 16 ブアレム・フーヒ
DF 29 ロマン・サイス
MF 4 モハメド・カマラ
MF 80 アグスティン・ソリア
FW 7 アクラム・アフィフ
FW 9 ロベルト・フィルミーノ
FW 19 ラファ・ムジカ
FW 33 クラウジーニョ
控え
GK 1 サード・アルシーブ
GK 31 ユーセフ・アブドゥラー
DF 3 ユネス・エルハナシュ
DF 37 アフメド・スハイル
DF 5 タレク・サルマン
DF 66 アブドゥルラフマン・アルアミーン
FW 10 ハサン・アルハイドス
FW 13 アブドゥラー・アルヤジディ
FW 21 ジオヴァニ
FW 23 ハシム・アリ
FW 24 ジャバイロ・ディルロスン
FW 8 アリ・アサド
監督
ロベルト・マンチーニ
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 5 郷家友太
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 13 佐々木大樹
控え
GK 71 権田修一
DF 16 カエターノ
DF 2 飯野七聖
DF 23 広瀬陸斗
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 19 満田誠
MF 25 鍬先祐弥
MF 44 日高光揮
MF 52 濱崎健斗
MF 88 乾貴士
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 40 内野航太郎
監督
ミヒャエル・スキッベ
※25:15開始
主審:オマル・モハメド・アルアリ
副審:モハメド・アルハマディ、アンドレイ・ツァペンコ
<出場メンバー>
[アルサッド]
先発
GK 22 メシャール・バルシャム
DF 2 ペドロ・ミゲル
DF 6 パウロ・オタヴィオ
DF 16 ブアレム・フーヒ
DF 29 ロマン・サイス
MF 4 モハメド・カマラ
MF 80 アグスティン・ソリア
FW 7 アクラム・アフィフ
FW 19 ラファ・ムジカ
FW 33 クラウジーニョ
控え
GK 1 サード・アルシーブ
GK 31 ユーセフ・アブドゥラー
DF 3 ユネス・エルハナシュ
DF 37 アフメド・スハイル
DF 5 タレク・サルマン
DF 66 アブドゥルラフマン・アルアミーン
FW 10 ハサン・アルハイドス
FW 13 アブドゥラー・アルヤジディ
FW 21 ジオヴァニ
FW 23 ハシム・アリ
FW 24 ジャバイロ・ディルロスン
FW 8 アリ・アサド
監督
ロベルト・マンチーニ
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 5 郷家友太
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 13 佐々木大樹
控え
GK 71 権田修一
DF 16 カエターノ
DF 2 飯野七聖
DF 23 広瀬陸斗
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 19 満田誠
MF 25 鍬先祐弥
MF 44 日高光揮
MF 52 濱崎健斗
MF 88 乾貴士
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 40 内野航太郎
監督
ミヒャエル・スキッベ