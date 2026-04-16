「嫌なやつだったらどうしよう」――。和田雅成が、初共演の佐々木美玲と森次政裕に抱いていた率直な思いをドラマイベントで告白。撮影を通じて距離が縮まっていった現場でのエピソードを明かした。和田雅成○和田雅成、森次政裕の姿勢に感銘「この子…」和田は15日、都内で行われたMBSドラマ特区『あの夜、社長の子供を授かりました』(4月16日スタート 毎週木曜24:59〜)の第1話先行上映&トークイベントに佐々木美玲、森次政裕