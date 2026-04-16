◆体操全日本個人総合選手権第１日（１６日、高崎アリーナ） 女子の予選が行われ、昨年の世界選手権種目別の床運動で金メダルを獲得した杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が、合計５４・７６６点の３位で予選を通過し、１８日の決勝に進んだ。今大会の足の付け根から太もも部分まで覆われた新作のレオタード「アイ（愛）タード」のテーマ「ゴージャス」の通り、ド派手なシルバーの衣装で登場すると最初の段違い平行棒で１３・６３