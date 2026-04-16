◆体操 全日本個人総合選手権 第１日（１６日、高崎アリーナ）

女子の予選が行われ、昨年の世界選手権種目別の床運動で金メダルを獲得した杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が、合計５４・７６６点の３位で予選を通過し、１８日の決勝に進んだ。

今大会の足の付け根から太もも部分まで覆われた新作のレオタード「アイ（愛）タード」のテーマ「ゴージャス」の通り、ド派手なシルバーの衣装で登場すると最初の段違い平行棒で１３・６３３点。続く平均台では１３・４３３点、得意の床運動はラインオーバーもあったが１３・５００点で踏みとどまり、最終種目の跳馬は１４・０００点にまとめあげた。「試合ができたことがありがたい。落下というところのミスはなかったので、今まで練習してきた中ではいい評価していいのかな」と振り返った。

今年は２月のＷ杯コトブス大会（ドイツ）の平均台で１位、ゆかで２位に入るなど好調だったが、今年の３月末から４月上旬にかけて腰痛を発症した。状態は「７割」と話し不安視されたものの、４種目を通して安定した演技を見せて存在感を見せた。

決勝は首位の西山実沙（なんば体操ク）と０・６点差で迎える。「しっかり自分らしい演技ができるように、観客をもっと巻き込んで楽しみたいなと思います」と笑顔で誓った。