国家林業・草原局が4月15日に明らかにしたところによると、フランス・パリで先ごろ開催された第 224 回ユネスコ執行委員会において、中国の浙江省常山地質公園と四川省四姑娘山地質公園が世界ジオパークに正式認定されたことが分かりました。これにより、中国国内の世界ジオパーク認定数は51カ所となり、全国24の省・自治区・直轄市および香港特別行政区に分布しています。常山世界地質公園は浙江省衢州市常山県に位置し、面積は10