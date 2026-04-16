イランのペゼシュキアン大統領は１４日、「脅迫、圧力、軍事行動に基づいた米国の手法は事態を悪化させるだけだ」と述べた。その上で、イラン政府側は「イラン国民の権利が守られる場合にのみ交渉を継続」すると付け加えた。ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）が伝えた。 先日のパキスタンでの和平交渉は、進展がないまま終了した。当局者やアナリストは、双方が相手側にとって受け入れ不可能な要