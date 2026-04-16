貴徳県を流れる黄河上流にかかる天鵝橋。（資料写真、貴徳＝新華社配信）【新華社西寧4月16日】中国青海省貴徳県を流れる黄河上流では、水が澄み、川底が見えるほどの清流が流れている。濁流のイメージとは対照的な景観で、赤い堆積岩が隆起した丹霞地形と相まって独特の生態環境を形成している。こうした水質は、継続的な河道の管理や生態系の修復などの取り組みによって維持されてきた。同県では黄河の水環境保全を重要課題