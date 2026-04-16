危険生物（サメ）と危険人物（サイコパス）という二つの恐怖に襲われるアニマル・サイコスリラー『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』が５月８日(金)より公開。ポスタービジュアルと予告編が解禁された。サーフィンをしにやってきたオーストラリアで、何者かに誘拐されたゼファー。目を覚ますとそこは海の上。サメに取り憑かれたサメ体験ツアーの船長タッカーが、人を誘拐してはサメに襲わせるという凶行を繰り返しているのだっ