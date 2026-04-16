危険生物（サメ）と危険人物（サイコパス）という二つの恐怖に襲われるアニマル・サイコスリラー『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』が５月８日(金)より公開。ポスタービジュアルと予告編が解禁された。

サーフィンをしにやってきたオーストラリアで、何者かに誘拐されたゼファー。目を覚ますとそこは海の上。サメに取り憑かれたサメ体験ツアーの船長タッカーが、人を誘拐してはサメに襲わせるという凶行を繰り返しているのだった……。

予告編では、ジェイ・コートニー演じるタッカーの狂気の様相を見ることができる。船上のベッドで手錠に繋がれた悲痛な被害者たち。一方タッカーは機嫌がいいのかなんなのか、ガウンに赤パン姿で踊り狂っている。逃げ場のない船上で、ゼファーが助かる道はあるのだろうか？

『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』

５月８日（金）全国公開

監督:ショーン・バーン

出演:ハッシー・ハリソン、ジェイ・コートニー、ジョシュ・ヒューストン、ロブ・カールトン、エラ・ニュートン、リアム・グレインキー

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